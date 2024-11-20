Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин вырастил у себя на участке коноплю и стал фигурантом дела

В Тульской области мужчина вырастил на участке коноплю и стал фигурантом дела

close
Пресс-служба УМВД России по Тульской области

В Тульской области у 57-летнего мужчины нашли девять килограммов конопли, которую он вырастил на своем участке. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел в деревне Жилая. Стражи порядка обыскали дом местного жителя в ходе отработки оперативной информации и обнаружили там девять килограммов растительного вещества. По результатам экспертизы стало ясно, что это каннабис.

Хозяин жилища рассказал, что вырастил коноплю на своем участке и высушил для личного употребления. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого в Ингушетии полицейские задержали 33-летнего охранника школы, который прятал на работе пакет героина.

Ранее молодая мать устроила наркопритон в подъезде многоквартирного дома в Уфе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами