Россиянин вырастил у себя на участке коноплю и стал фигурантом дела

В Тульской области у 57-летнего мужчины нашли девять килограммов конопли, которую он вырастил на своем участке. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел в деревне Жилая. Стражи порядка обыскали дом местного жителя в ходе отработки оперативной информации и обнаружили там девять килограммов растительного вещества. По результатам экспертизы стало ясно, что это каннабис.

Хозяин жилища рассказал, что вырастил коноплю на своем участке и высушил для личного употребления. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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