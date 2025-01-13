Госдума рассмотрит проект о продлении программы материнского капитала

ГД 14 января рассмотрит проект продления программы маткапитала до 2030 года

Государственная дума 14 января рассмотрит законопроект о продлении программы материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, передает РИА Новости.

«Завтра Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о продлении материнского капитала до 2030 года», — говорится в сообщении.

Накануне соответствующую рекомендацию дал комитет нижней палаты парламента по защите семьи.

С 1 февраля 2025 года материнский капитал на первого ребенка в России вырастет на 7,3%. Сумма выплаты составит 676 398 рублей. Соответствующий указ подписал этой осенью президент России Владимир Путин. Параметры индексации маткапитала прописаны в законе о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования.

Сколько будут получать семьи на второго ребенка и последующих детей и как можно использовать эти средства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируют платить по 1 млн рублей за каждого ребенка.