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Комитет Госдумы одобрил продление программы материнского капитала

Комитет ГД рекомендовал одобрить продление программы маткапитала до 2030 года
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Zamir Usmanov/Global Look Press

Госдума может принять законопроект о продлении программы маткапитала до 2030 года включительно, соответствующую рекомендацию дал комитет нижней палаты парламента по защите семьи. Информация об этом появилась в электронной базе Госдумы.

«Рекомендовать Государственной Думе принять названный проект федерального закона», — говорится на сайте.

Отмечается, что документ может пройти первое чтение уже 14 января.

С 1 февраля 2025 года материнский капитал на первого ребенка в России вырастет на 7,3%. Сумма выплаты составит 676 398 рублей. Соответствующий указ подписал этой осенью президент РФ Владимир Путин. Параметры индексации маткапитала прописаны в законе о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования.

Сколько будут получать семьи на второго ребенка и последующих детей и как можно использовать эти средства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируют платить по 1 млн рублей за каждого ребенка.

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