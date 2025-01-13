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Бизнесмена подозревают в стрельбе по сыну во время испытания прицела-тепловизора

Shot: в Марий Эл мужчина проверял тепловизор и случайно выстрелил в сына
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Haggardous50000/Shutterstock

В Марий Эл правоохранители проводят проверку после стрельбы в деревне Соловьи. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, 62-летний местный предприниматель решил протестировать нарезной карабин с прицелом-тепловизором. В этот момент рядом находился его 41-летний сын с сигаретой в руках.

«Отец установил тепловую метку в виде тлеющей сигареты, но перепутал и выстрелил в сына, курящего в 15 метрах от него», – сообщается в публикации.

В результате пострадавший получил серьезные травмы, спасти его не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Свердловской области охотник заподозрили в стрельбе по девушке. Через тепловизор мужчина увидел косуль и воспользовался оружием, но позже выяснилось, что от его действий пострадала 18-летняя девушка.

Ранее четырехлетний мальчик поехал с отцом на охоту и случайно выстрелил в него из ружья.

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