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Четырехлетний мальчик поехал с отцом на охоту и случайно выстрелил в него из ружья

Во Франции четырехлетний ребенок серьезно ранил отца из охотничьего ружья

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Depositphotos

Во Франции четырехлетний ребенок тяжело ранил отца из охотничьего ружья, сообщает телеканал France 3.

Несчастный случай на охоте произошел 29 сентября в коммуне Курнон-д'Овернь, департамент Пюи-де-Дом. По данным полиции, 43-летний охотник был тяжело ранен в лодыжку после того, как в него случайно выстрелил его маленький сын.

В этот момент мужчина и ребенок находились в машине, они проезжали мимо друзей семьи и остановились, чтобы поболтать. Во время разговора взрослых мальчик и нажал на курок ружья.

Пострадавший был срочно доставлен в больницу Клермон-Феррана с серьезным ранением ноги. Врачи говорят, что ему грозит ампутация. Сына охотника, как уточняется, забрали в детскую психиатрическую клинику.

На трагедию отреагировал Доминик Бюссон, президент Федерации охотников департамента, который раскритиковал родителей, заявив, что безответственно брать с собой на охоту четырехлетнего ребенка. Полиция проводит расследование.

Ранее в Подмосковье мальчик стрелял из пневматики по мишеням и попал в шею семилетней девочке.

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