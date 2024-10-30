Охотник с Урала принял девушку за косулю и выстрелил в нее

Жителя Свердловской области подозревают в стрельбе по девушке. Об этом сообщает kp.ru.

По словам самого 42-летнего мужчины из села Краснополянского, в тепловизор он увидел стадо косуль, в которых стал стрелять. Позже выяснилось, что за животных он принял людей.

От действий мужчины, по данным источника, пострадала 18-летняя девушка. Как рассказал один из местных жителей в беседе с журналистами, пострадавшая выгуливала собаку вместе с молодым человеком, пуля попала ей в живот.

Приехавшие на место медики госпитализировали россиянку, но спасти ее не удалось.

По словам одного из свидетелей, рядом с местом инцидента действительно видели несколько косуль.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

До этого в Свердловской области мужчина по ошибке выстрелил в 35-летнего зятя. Они отправились проверять ловушки, которые расставили для зверей в лесу. У мужчины был с собой карабин, и в какой-то момент он выстрелил, пуля попала родственнику в спину.

Ранее мальчик нашел пистолет в машине матери и случайно ранил себя.