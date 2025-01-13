На владельца затонувшего танкера «Волгонефть 212» подали в суд

На владельца потерпевшего крушение у берегов Черного моря танкера «Волгонефть 212» ООО «Кама Шиппинг» подали в суд. Об этом сообщает РИА Новости.

Новороссийская транспортная прокуратура подала в арбитражный суд Краснодарского края два заявления о привлечении компании к ответственности. Еще одно исковое заявление подала «Морспасслужба».

Суть требований и статья, по которой компания привлекается к ответственности, не уточняются.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», из которых в Черное море вылилось почти 3,8 тыс. тонн мазута. Сообщалось, что с момента загрязнения с пляжной территории Анапы и Темрюкского района вывезли более 102 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, спасли почти 5 тысяч птиц. 10 января оперштаб Кубани сообщил, что в Темрюкском районе Краснодарского края произошел новый выброс мазута — с кормы танкера «Волгонефть-239», выброшенной морем в районе поселка Тамань.

В Крыму надеются, что ущерб от разлива мазута удастся взыскать с владельцев танкеров.

Ранее в кабмине поручили представить план по ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе.