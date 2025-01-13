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В Москве женщина лишилась пальца из-за застрявшего в дверях лифта поводка собаки

Baza: в Москве женщина пыталась спасти собаку в лифте и потеряла палец
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Shutterstock/FOTODOM

Пожилая женщина из Москвы попала в больницу после того, как ошейник ее собаки застрял в дверях лифта. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, пострадавшая зашла в лифт, но в этот момент двери закрылись, и часть поводка осталась на площадке. Женщина пыталась остановить двери, но не смогла.

В результате кабина начала двигаться, и после того как как поводок резко потянуло вверх, он «перерезал» фалангу пальца хозяйке животного. После произошедшего пострадавшую госпитализировали.

«Жизни женщины ничего не угрожает, но палец спасти не удалось», – сообщается в публикации.

До этого в Калининграде женщина едва не лишилась мизинца из-за супруга. Молодая мать узнала об изменах мужа и решила уйти от него. Позже он пытался выяснить отношения по телефону, затем пришел к ней домой пьяным и прищемил супруге палец дверью.

Чтобы спасти палец, медики установили в палец спицы и загипсовали руку. Женщина проходила в гипсе два месяца, и мизинец до сих пор болит.

Ранее в Петербурге школьник отрубил себе палец на уроке труда.

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