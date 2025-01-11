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Россиянка рассталась с мужем и едва не лишилась пальца по его вине

В Калининграде мужчина преследовал ушедшую от него жену и сломал ей палец
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THICHA SATAPITANON/Shutterstock/FOTODOM

Молодая мать из Калининграда ушла от мужа из-за его измен, а тот в гневе сломал девушке палец. Об этом пострадавшая рассказала «Клопс».

По словам 22-летней Кристины, осенью она узнала о неверности мужа и в семье начались конфликты. Тогда девушка решила уехать, но ее 26-летний супруг к расставанию не был готов. Сергей неоднократно пытался выяснить отношения с женой по телефону, а в ноябре пришел к ней домой пьяным. В порыве гнева он ударил ногой по двери и прищемил возлюбленной палец до крови, это произошло в присутствии ее знакомой. Врачи сказали, что у Кристины открытый перелом мизинца со смещением отломков, установили в палец спицы и загипсовали руку.

9 января девушке наконец сняли гипс, с которым она проходила почти два месяца. Все это время Сергей умолял потерпевшую не обращаться в полицию, записывая ей «слезливые, сопливые видео», мать мужчины обещала отомстить невестке, если ее «сына посадят». Пострадавшая вспоминает, что перед инцидентом Сергей заявил, что готов сделать ее инвалидом, только чтобы она никому не досталась.

Сейчас у девушки по-прежнему болит сломанный палец. Кристина боится, что он так и останется неподвижным. В ближайшее время она планирует оформить развод и ожидает нового акта агрессии со стороны супруга.

Ранее житель Уфы избил жену до крови на глазах у ребенка.

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