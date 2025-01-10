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Школьник отрубил себе палец на уроке труда в Петербурге

В Петербурге школьник отрубил себе палец на уроке труда
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Телеграм-канал Прокуратура г. Санкт-Петербурга

В Петербурге школьник во время работ на уроке труда получил травму пальца. Об этом сообщает городская прокуратура.

По предварительной информации ведомства, в одной из городских школ ребенок получил травму во время урока. В результате мальчика госпитализировали. Прокуратура Фрунзенского района устанавливает детали и обстоятельства случившегося.

Telegram-канал «Петербурге с огоньком» сообщает, что пострадавшему мальчику 13 лет. На уроке труда учащимся дали задание распилить доску и ребенок отрубил себе часть пальца. Отмечается, что медики оценивают состояние школьника как удовлетворительное.

До этого в Калининграде школьник пострадал в результате взрыва петарды в руке. Врачи диагностировали у него снижение слуха, а также открытые раны руки, повреждения мягких тканей обеих ног от стоп до бедер, множество мелких повреждений лица, груди и живота.

Ранее маленький мальчик застрял в стиральной машине и не смог выбраться без спасателей.

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