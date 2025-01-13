Психолог рассказала, как быстрее адаптироваться к работе после длинных праздников

Нахождение положительных моментов в рабочем процессе поможет быстрее адаптироваться к труду после длинных праздников. Об этом рассказала психолог Наталья Леонова, передает Pravda.Ru.

Она также посоветовала отказаться от сильных переживаний из-за возвращения к привычным задачам.

«Каждая работа несет в себе приятные моменты. Найдите радость в том, что вы увидите своих коллег, или у вас будет интересная задача. Постарайтесь настроиться на положительные эмоции — это действительно поможет», — посоветовала Леонова.

По ее словам, на первое время стоит также составить план действий, в который нужно включить все рабочие задачи. Это поможет плавно войти в привычный ритм, уточнила психолог.

Исследование ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что в новогодние праздники выросли расходы россиян на медицинские услуги, спа-салоны, сайты знакомств, рестораны и путешествия. По мнению аналитиков, теплое начало года позволило россиянам больше гулять, чаще посещать праздничные мероприятия.

Ранее стало известно, что чаще всего в новогодние каникулы путешествовали москвичи и петербуржцы.