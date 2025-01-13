Чаще всего в новогодние каникулы путешествовали москвичи и петербуржцы

Жители Москвы и Петербурга чаще всего путешествовали в новогодние праздники

По данным сервиса Отелло, самыми популярными городами, куда россияне путешествовали в новогодние праздники, стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Краснодар. Также в топ-10 вошли Екатеринбург, Сочи, Нижний Новгород, поселок Сириус и Владивосток.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Средняя продолжительность бронирования жилья в этих городах составила два дня. Дешевле всего можно было отдохнуть во Владивостоке, где средний чек за ночь составил 4508 рублей. Самая высокая средняя стоимость ночи зафиксирована в Сочи – 8437 рублей.

Из зарубежных направлений, которые выбрали россияне для отдыха в новогодние праздники, наиболее популярными оказались Минск, Баку и Дубай.

Больше всего бронирований в новогодние праздники совершили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Новосибирска.

Чаще всего жители пятерки наиболее путешествующих городов в новогодние каникулы бронировали жилье в собственном городе или же в Москве и Санкт-Петербурге. Однако в списке фаворитов есть и другие города – например, москвичи в прошедшие праздники часто ездили в Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону, а петербуржцы в Калининград, Казань и Великий Новгород.

Жители Краснодара предпочли отправиться в Сочи, Ростов-на-Дону и поселок Сириус, также они единственные, у кого Санкт-Петербург не попал в топ-5 направлений для новогодних поездок. Жители Екатеринбурга чаще всего бронировали жилье в Тюмени и Челябинске, а новосибирцы – в Шерегеше и Томске.

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