Россияне на праздниках активно тратили на сайты знакомств и спа-салоны

В новогодние праздники выросли расходы россиян на медицинские услуги, спа-салоны, сайты знакомств, рестораны и путешествия. Это показало исследование ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«Первые дни 2025 года многие посвятили отдыху, в том числе в массажных и спа-салонах. По данным ЮMoney, с 1 по 8 января 2025 года оборот онлайн-платежей за массажные услуги вырос на 64% относительно аналогичного периода 2024 года. Количество оплат увеличилось на 39%, а средний чек — на 18%, до 5 302 рублей», — отмечает руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Оборот онлайн-платежей за услуги спа-салонов вырос за отчетный период на 91% год к году. Покупок таких услуг стало на 66% больше, а средний чек увеличился на 15% и составил 5 041 рублей. Оборот парикмахерских и салонов красоты вырос на 56%, число оплат — на 34%, а средний чек — на 17%, до 2 898 рублей.

Также в первую неделю 2025 года увеличился оборот платежей в медицинских лабораториях — на 57% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Число оплат выросло на 67%, а средний чек стал на 6% меньше и составил 2 530 рублей.

Кроме того, за отчетный период повысился спрос на платные услуги сайтов знакомств. Обороты платежей в этой категории выросли в 2,5 раза, покупок стало на 92% больше, а средний чек увеличился на 36% и составил 332 рубля.

По мнению аналитиков, теплое начало года позволило россиянам больше гулять, чаще посещать праздничные мероприятия. Так, с 1 по 8 января оборот онлайн-площадок, которые продают билеты на развлекательные мероприятия и в театры, вырос на 35% относительно того же периода 2024 года, как и число покупок. Средний чек не изменился и составил 2 267 рублей.

Онлайн-обороты кафе и ресторанов за первые восемь дней 2025 года выросли в годовом выражении почти вдвое. Платежей в заведениях общепита стало на 52% больше, а средний чек увеличился на 23%, до 3 090 рублей.

Также во время праздников россияне оплачивали подписки на кино и книги, путешествовали, в том числе на личных автомобилях, и занимались спортом.

По оценке аналитиков, с 1 по 8 января 2025 года онлайн-оборот цифровых товаров, в том числе подписок на книги, музыку и фильмы, вырос на 42% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Покупок стало на 56% больше, а средний чек снизился на 10% и составил 237 рублей.

Оборот платежей за различные туристические услуги вырос в период январских праздников на 76% год к году. Число платежей увеличилось на 62%, а средний чек — на 8%, до 1 067 рублей.

Вырос также оборот онлайн-магазинов, которые продают одежду для активного отдыха и спорта, — на 63% по сравнению с прошлым годом. Покупок стало почти вдвое больше, а средний чек снизился на 15% и составил 10 670 рублей.

Ранее россиян призвали не устраивать голодовки после новогодних праздников.