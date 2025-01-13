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В Совфеде рассказали о темах обсуждения в ходе визита словацкой делегации в РФ

Матвиенко: РФ готова еще раз объяснить делегации Словакии позицию по Украине
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова в очередной раз объяснить свою позицию по Украине в ходе визита парламентариев Словакии в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Матвиенко отметила, что делегация парламента Словакии приехала в Россию в первую очередь для обсуждения вопроса двухстороннего взаимодействия, налаживания связей и взаимовыгодного сотрудничества.

«Что касается Украины, это зависит от словацких депутатов, если они посчитают необходимым это обсуждать, мы готовы еще раз высказать свою позицию, подходы», — сказала председатель Совфеда РФ.

Делегация парламента Словакии пробудет в Москве до 15 января. Как сообщало ранее новостное агентство TASR, в ходе визита планируется обсудить вопросы, связанные с дальнейшими поставками российского газа в Словакию и перспективами мирного урегулирования конфликта на Украине.

В начале января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава требует восстановления транзита российского газа через Украину, в ином случае потери республике должны быть компенсированы. По его словам, в результате прекращения транзита из государственного бюджета выпало почти €500 млн.

Ранее словацкой делегации не разрешили лететь в Россию через Польшу.

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