Фицо не исключил требования компенсации за прекращение транзита газа

Фицо: если Киев не возобновит транзит газа, потери Словакии надо компенсировать

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава требует восстановления транзита российского газа через Украину, в ином случае потери республике должны быть компенсированы. Его слова приводит РИА Новости.

«Единственной альтернативой для независимой Словакии является восстановление транзита или поиск механизмов компенсации», — сказал он.

По его словам, в результате прекращения транзита из государственного бюджета выпало почти €500 млн.

При этом он подтвердил, что Словакия имеет достаточный объем газа для внутреннего потребления и цены расти в этом году не будут.

Также Фицо заявил, что кабинет министров страны обсудит меры, которые могут приняты в качестве адекватной реакции на решение президента Украины Владимира Зеленского прекратить транзит российского газа. Он отметил, что в качестве ответных мер на прекращение транзита газа его партия готова поддержать снижение помощи украинцам, которые находятся в Словакии.

Ранее стало известно об альтернативном способе транзита газа РФ в Европу.