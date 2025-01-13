В Калифорнии начали разработку «плана Маршалла» для восстановления Лос-Анджелеса

Власти Калифорнии приступили к разработке «плана Маршалла», направленного на восстановление Лос-Анджелеса после природных пожаров. Об этом сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом, передает Los Angeles Times.

«У нас уже есть команда, которая занимается разработкой калифорнийской версии «плана Маршалла» и переосмыслением города, который будет являться проектом Лос-Анджелес 2.0. И мы гарантируем, что помощь будет оказана всем, кто пострадал от этой катастрофы», — сказал губернатор.

Помимо этого, Ньюсом распорядился приостановить действие жестких экологических законов Калифорнии. По его словам, подобное решение необходимо для оказания помощи в восстановлении домов и предприятий после пожаров.

Сильные лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс. Затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня. Тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

По информации газеты The Washigton Post, крупный пожар в Лос-Анджелесе мог возникнуть в результате повторного возгорания. При этом первоначальное возгорание, возможно, началось из-за использования фейерверков в новогоднюю ночь.

Ранее «Роскосмос» показал новое фото пожара в Лос-Анджелесе с орбиты.