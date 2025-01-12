«Роскосмос» показал новое фото пожара в Лос-Анджелесе с орбиты

«Роскосмос» показал новые кадры пожара в Лос-Анджелесе со спутника «Ресурс-П»

Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала в своем Telegram-канале новое фото, на котором показан пожар в Лос-Анджелесе.

Кадр был снят с орбиты спутником «Ресурс-П». Снимок датируется 11 января. На нем запечатлен пожар и дым над Лос-Анджелесом.

Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января. Первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня. Тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

На этом фоне власти объявили обязательную эвакуацию населения из зоны ЧП. В результате свои дома вынужденно покинули порядка 70 тыс. человек.

10 января президент США Джо Байден заявил, что ущерб, нанесенный Лос-Анджелесу от лесных пожаров, сопоставим с зоной боевых действий. Глава Белого дома также подчеркнул, что в округе есть «очевидные признаки мародерства».

Ранее Мексика направила в Калифорнию специалистов по борьбе с пожарами.