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По факту атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль в Курской области возбуждено дело

СК возбудил дело по факту атаки дрона ВСУ на автомобиль в Курской области
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Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинских военных, причастных к атаке на автомобиль с мирными жителями в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра СК РФ.

Дело возбудили по пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (Террористический акт).

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», — говорится в сообщении.

13 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник влетел в автомобиль в Беловском районе на дороге между селом Белица и деревней Гирьи.

Находившиеся в машине супруги-пенсионеры получили ранения различной степени тяжести, написал он, отметив, что им оказали помощь на месте, после чего отвезли в Курскую областную клиническую больницу.

Ранее СК возбудил дело в отношении иностранного наемника ВСУ, проникшего в Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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