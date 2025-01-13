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СК возбудил дело в отношении иностранного наемника ВСУ, проникшего в Курскую область

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении наемника ВСУ из Парагвая Хименеса
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Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина Парагвая Хорхе Адриана Луго Хименеса по подозрению в совершении террористического акта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ).

По данным ведомства, парагваец в настоящее время участвует в вооруженном конфликте в качестве наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В декабре прошлого года Луго Хименес, вооруженный автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, с использованием взрывных устройств, а также военной техники незаконно пересек государственную границу России и вторгся на территорию Курской области. В СК РФ утверждают, что иностранец совершал преступления против мирного населения.

Следствием принимаются меры к установлению местопребывания Луго Хименеса. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства совершенных им преступлений и дана уголовно-правовая оценка его действиям.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее пленный заявил, что ВСУ берут в свой состав всех иностранцев из-за нехватки людей.

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