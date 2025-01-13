Украинский дрон влетел в автомобиль на дороге в Курской области

В Курской области супруги-пенсионеры пострадали при атаке дрона на автомобиль

Украинский беспилотник влетел в автомобиль в Курской области, пострадали два человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Автомобиль был атакован в Беловском районе на дороге между селом Белица и деревней Гирьи.

Находившиеся в машине супруги-пенсионеры получили ранения различной степени тяжести. У мужчины — осколочные ранения руки, у женщины — множественные осколочные ранения груди и ног.

Им оказали первую помощь на месте, после чего отвезли в Курскую областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения.

Хинштейн попросил жителей региона воздержаться от поездок в так называемую «серую зону».

10 января врио главы Курской области сообщал, что в полицию с августа 2024 года поступило почти 1,2 тысячи запросов о розыске местных жителей. По его словам, 240 из них уже удалось найти.

Ранее СК возбудил дело в отношении иностранного наемника ВСУ, проникшего в Курскую область.