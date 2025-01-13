Матвиенко прокомментировала заявления Трампа о Гренландии

Россия обеспокоена заявлениями избранного президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии к Штатам. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«Очевидно, что за подобного рода заявлениями стоит стремление США усилить и расширить свое присутствие в Арктике. Для России Арктика имеет огромное стратегическое, геополитическое значение. И нас не могут не беспокоить такие непонятные заходы», — сказала спикер Совфеда.

Матвиенко добавила, что сейчас нельзя исключать возможность нарушения международного права. Председатель верхней палаты парламента призвала не допустить подобного развития событий.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший главком НАТО оценил идею Трампа присоединить Гренландию к США.