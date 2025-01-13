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Госдума намерена после каникул заняться вопросами СВО, миграции и иноагентов

«Ъ» назвал приоритеты Госдумы на весеннюю сессию
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Максим Блинов/РИА Новости

После окончания новогодних каникул депутаты Госдумы будут заниматься вопросами СВО, миграции, рождаемости, борьбой с финансированием экстремизма и регулированием статуса иноагентов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно материалу, первое заседание нижней палаты парламента РФ состоится во вторник, 14 января. Прежде всего депутаты обсудят:

  • законопроект о санкциях для банков, которые не сообщили в Росфинмониторинг об операциях компаний и людей, подозреваемых в финансировании экстремизма;

  • поправки в административный кодекс о штрафах или дисквалификации сотрудников паспортно-визового сервиса и миграционных центров, которые не содействовали правоохранительным органам при предоставлении госуслуг в сфере миграции;

  • а также поправки к закону об гарантиях избирательных прав, которые позволяют кандидату указать статус самозанятого как род занятий.

Приоритеты партий на сессию отличаются. Например, »Справедливая Россия — За правду» будет добиваться прогрессивной шкалы маткапитала с повышением выплат на каждого следующего ребенка и повышения выплат в регионах с низкой рождаемостью. А «Единая Россия» собирается в том числе уточнить статус иноагентов и новые ограничения в их отношении.

По словам депутатов, их планы по законотворческой деятельности могут быть скорректированы после послания главы государства к Федеральному собранию. Как ожидается, это произойдет в феврале.

Ранее в России призвали ввести уголовное наказание для магов и тарологов.

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