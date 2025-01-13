В загоревшемся в Туле госпитале проходили лечение солдаты-срочники

Губернатор Миляев: в загоревшемся в Туле госпитале проходили лечение срочники

В здании военного госпиталя в Туле, где произошел пожар, проходили лечение военнослужащие-срочники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

По словам главы региона, предварительная причина возгорания — неисправность электропроводки. В настоящее время на месте работают расчеты МЧС по Тульской области.

Как уточнил Миляев, в результате происшествия никто не пострадал.

«По моему поручению предоставлен транспорт для эвакуации и последующего размещения военнослужащих», — написал губернатор.

Согласно сообщению на сайте правительства Тульской области, из здания госпиталя эвакуированы 57 человек.

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