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В Крыму используют экспериментальные смеси против мазута

Аксенов: в Крыму испытают особые смеси для предотвращения растекания мазута
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Alexey Pavlishak/Reuters

В Крыму испытают особые смеси для предотвращения растекания мазута. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что к работе по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе после крушения двух танкеров с мазутом привлекут специалистов Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. По его словам, в течение недели будут проведены «экспериментальные испытания особых смесей», которые смогут предотвратить растекание мазута, и это облегчит сбор материала.

Аксенов добавил, что в данный момент мониторинг не показывает наличия крупных пятен мазута в прибрежной зоне, но практически по всей береговой линии фиксируются выбросы небольших фрагментов.

13 января премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился проводить непрерывный мониторинг качества воздуха и питьевой воды в акватории Керченского пролива, где 15 декабря потерпели крушение два нефтяных танкера.

Ранее было опубликовано видео с вывозом остатков мазута с пляжей Анапы.

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