Назван новый директор музея истории ГУЛАГа

Руководитель «Музея Москвы» Анна Трапкова назначена директором музея истории ГУЛАГа. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичный департамент культуры.

Как указали в пресс-службе ведомства, Трапкова также продолжит управление «Музеем Москвы», которым она руководит с 2019 года». Сама она в свою очередь рассказала агентству «Москва», что ответственно относится к назначению на новую должность. По словам Трапковой, музей истории ГУЛАГа является одним из лучших городских исторических музеев, который до сих пор успешно развивался.

В ноябре московский музей истории ГУЛАГа приостановил свою работу. Тогда сообщалось, что специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве нашли нарушения пожарной безопасности. Эксперты признали выявленные нарушения угрожающими безопасности посетителей музея, и их нужно устранить.

Музей ГУЛАГа находится в центре Москвы в 1-м Самотечном переулке. Его основали в 2001 году, а экспозиция заработала три года спустя. Создатель музея Антон Антонов-Овсеенко, чьи родители и он сам попали под репрессии в Советском союзе. Основатель музея провел в тюрьмах и лагерях в общей сложности около 13 лет, позже его вместе с отцом реабилитировали.

Ранее глава «Музея Москвы» отметила историческую точность постановки «Соборная площадь».