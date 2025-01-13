Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван новый директор музея истории ГУЛАГа

Директором музея истории ГУЛАГа назначена руководитель «Музея Москвы» Трапкова
close
Евгения Новоженина/РИА Новости

Руководитель «Музея Москвы» Анна Трапкова назначена директором музея истории ГУЛАГа. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичный департамент культуры.

Как указали в пресс-службе ведомства, Трапкова также продолжит управление «Музеем Москвы», которым она руководит с 2019 года». Сама она в свою очередь рассказала агентству «Москва», что ответственно относится к назначению на новую должность. По словам Трапковой, музей истории ГУЛАГа является одним из лучших городских исторических музеев, который до сих пор успешно развивался.

В ноябре московский музей истории ГУЛАГа приостановил свою работу. Тогда сообщалось, что специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве нашли нарушения пожарной безопасности. Эксперты признали выявленные нарушения угрожающими безопасности посетителей музея, и их нужно устранить.

Музей ГУЛАГа находится в центре Москвы в 1-м Самотечном переулке. Его основали в 2001 году, а экспозиция заработала три года спустя. Создатель музея Антон Антонов-Овсеенко, чьи родители и он сам попали под репрессии в Советском союзе. Основатель музея провел в тюрьмах и лагерях в общей сложности около 13 лет, позже его вместе с отцом реабилитировали.

Ранее глава «Музея Москвы» отметила историческую точность постановки «Соборная площадь».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами