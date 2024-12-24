Глава «Музея Москвы» отметила историческую точность постановки «Соборная площадь»

Создатели спектакля «Соборная площадь», несмотря на сложность задачи, сумели успешно осветить такой трудный этап в истории России, как Смутное время. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала генеральный директор Музейного объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова.

По ее мнению, перед многими музейными специалистами стоит задача представить историю страны увлекательно и нескучно. Она отметила, что эта задача становится особенно сложной, когда речь идет о таком интересном и сложном периоде, как Смутное время.

«В постановке «Соборная площадь» действия переносят нас в Казань конца XVI века, Москву и Нижний Новгород начала XVII века, знакомят с историческими персонажами», — сказала Трапкова.

Она пояснила, что постановка «Соборная площадь» предлагает зрителям не просто сухой урок истории, так как они сами становятся участниками героических событий. По ее словам, спектакль стал ярким примером исторически аутентичного и захватывающего шоу, которое позволяет глубже узнать прошлое России.

«Для его более подробного изучения можно после просмотра прийти в Музей Москвы», — добавила Трапкова.

Отмечается, премьерные показы постановки прошли в кинопарке «Москино» в прошедшие выходные. Спектакли будут давать дважды до 23 февраля 2025 года по выходным дням и ежедневно в новогодние каникулы.

Показы проходят в кинопарке в декорации «Соборная площадь Москвы» на открытом воздухе. Для зрителей предусмотрена крытая теплая трибуна на 300 человек с инфракрасными обогревающими лампами и сидениями с подогревом.