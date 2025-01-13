Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт: из-за ЕГЭ российские школьники не умеют мыслить творчески

Аналитик Орлов: ЕГЭ мешает детям мыслить и дает простор для коррупции
close
Виталий Аньков/РИА Новости

В России уже давно назрел вопрос о необходимости отмены ЕГЭ в школах. Эта система мешает учащимся мыслить творчески, а также способствует расцвету коррупции, заявил RT директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Советское образование, которое считалось лучшим в мире, было нацелено на творческий подход в решении задач, а не на тесты, отметил Орлов. По этой причине советские, а затем российские специалисты ценились на рынке труда даже за рубежом, где их принимали в аспирантуру, гарантируя дальнейшее трудоустройство.

По мнению эксперта, это говорит о необходимости взять лучшее из советского подхода к обучению детей и адаптировать к нынешним условиям.

«Тестов быть не должно: во-первых, они не дают объективной картины знаний, во-вторых, способствуют развитию клипового мышления у школьников, в-третьих, создают простор для коррупции», — убежден аналитик.

Учащихся сегодня «натаскивают» на тестирование, из-за чего у них отсутствует способность творческого мышления и выявления причинно-следственных связей, добавил он. Отказаться от ЕГЭ как основной оценки знаний выпускников нужно было давно, заключил Орлов.

Напомним, в Госдуме до этого сообщили, что Россия уже начала отказываться от ЕГЭ, на смену которому придет новый формат оценки знаний школьников. Среди минусов депутаты подчеркивают, что такие экзамены не предполагают комплексного подхода, не дают возможности мыслить и оценивать глубину знаний многогранно.

Ранее в Российской академии образования прокомментировали перспективу отмены ЕГЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами