Эксперт: из-за ЕГЭ российские школьники не умеют мыслить творчески

В России уже давно назрел вопрос о необходимости отмены ЕГЭ в школах. Эта система мешает учащимся мыслить творчески, а также способствует расцвету коррупции, заявил RT директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Советское образование, которое считалось лучшим в мире, было нацелено на творческий подход в решении задач, а не на тесты, отметил Орлов. По этой причине советские, а затем российские специалисты ценились на рынке труда даже за рубежом, где их принимали в аспирантуру, гарантируя дальнейшее трудоустройство.

По мнению эксперта, это говорит о необходимости взять лучшее из советского подхода к обучению детей и адаптировать к нынешним условиям.

«Тестов быть не должно: во-первых, они не дают объективной картины знаний, во-вторых, способствуют развитию клипового мышления у школьников, в-третьих, создают простор для коррупции», — убежден аналитик.

Учащихся сегодня «натаскивают» на тестирование, из-за чего у них отсутствует способность творческого мышления и выявления причинно-следственных связей, добавил он. Отказаться от ЕГЭ как основной оценки знаний выпускников нужно было давно, заключил Орлов.

Напомним, в Госдуме до этого сообщили, что Россия уже начала отказываться от ЕГЭ, на смену которому придет новый формат оценки знаний школьников. Среди минусов депутаты подчеркивают, что такие экзамены не предполагают комплексного подхода, не дают возможности мыслить и оценивать глубину знаний многогранно.

Ранее в Российской академии образования прокомментировали перспективу отмены ЕГЭ.