Воробьев призвал активнее внедрять в работу современные технологии

Андрей Воробьев: без цифровизации все рабочие процессы будут отставать

Технологии искусственного интеллекта и цифровизация – это уже неотъемлемая часть жизни, без которых любые рабочие процессы являются отстающими, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На совещании правительства он призвал активнее применять современные методики документооборота и управления.

«Основная мысль, которую я хочу донести, — это необходимость применения трансформации в нашей работе для того, чтобы достичь перемен, результата», — цитирует Воробьева 360.ru.

Мнение о том, что работу можно выстроить без применения цифровых технологий, глава региона назвал «фатальной ошибкой», призвав не дать людям заблуждаться на этот счет. Атрибутом службы каждого должны быть ИИ, цифровизация, и современные методики управления, документооборота, заключил губернатор.

Напомним, в прошлом году Воробьев сообщал о ходе реализации нацпроекта «Цифровая экономика». По его словам, через портал подают 98% всех заявлений – за год количество обращений в электронном виде выросло на 4,5 млн. А одной из самых популярных услуг у жителей является запись ребенка в первый класс.

Ранее экономист назвал цифровизацию трендом на рынке труда в 2025 году.