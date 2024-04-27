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Андрей Воробьев рассказал об опыте цифровизации в Подмосковье

Количество обращений в электронном виде в Подмосковье выросло на 4,5 млн за год

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Фонд «Росконгресс»

Жители Подмосковья все активнее пользуются порталом госуслуг. Об этом на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он рассказал об опыте региона в реализации нацпроекта «Цифровая экономика».

По его словам, на сегодняшний день через портал подают 98% всех заявлений, при этом число очных визитов в МФЦ снижается. Только за год количество обращений в электронном виде выросло на 4,5 млн.

Так, одной из самых популярных услуг стала запись ребенка в 1 класс. В первый же день ее запуска в этом году было подано около 20 тыс. онлайн-заявок.

«Запись в первый класс во многих регионах до сих пор предполагает очный приход родителей в школу для сверки документов. У нас это делается автоматически», — рассказал Воробьев.

Также в Подмосковье внедрен также электронный дневник, за счет чего в регионе отказались от 35 тыс. бумажных журналов в школе.

Кроме того, в сфере здравоохранения стала доступна онлайн запись к врачу — за год поступило 24 млн обращений. Также в регионе активно развиваются возможности телемедицины. По итогам прошлого года было проведено 2,2 млн консультаций.

Для любителей активного образа жизни в регионе создана цифровая платформа «Мой спорт», где можно найти все спортучреждения Подмосковья, узнать расписание занятий и многое другое.

«В социальной сфере в Подмосковье действует единая система соцподдержки. У нас 2,7 миллиона человек получают разные социальные услуги, из них более 700 тыс. — в проактивном режиме, то есть они не пишут никакие заявления – это выплаты на школьную форму и питание, компенсация ЖКУ, удостоверение многодетной семьи», — отметил губернатор.

В Подмосковье реализован 21 проект в сфере искусственного интеллекта и 7 находятся в стадии внедрения и пилотирования. До конца года запустят еще 3 – «Помощник врача», «Помощник руководителя» и «Генеративный ИИ в ответах на вопросы жителей».

На заседании Воробьев представил 11 предложений для возможности включения в новый нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который сейчас находится в разработке.

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