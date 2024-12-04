Россиянам назвали тренды в профессиях на 2025 год

В 2025 году в профессиональной сфере в России сохранится тренд на цифровизацию. Об этом «Москве 24» рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

По его словам, цифровые компании оказывают наибольшее влияние на формирование спроса на рынке труда, потому что они предлагают соискателям высокие зарплаты.

«В этом отношении мы понимаем, что некая дополнительная компетенция цифровая может создать конкурентные преимущества в любой из профессий и привести к более высокому уровню оплаты труда», — сказал Ордов.

Эксперт добавил, что в следующем году в России в условиях инфляции и низкого уровня безработицы могут начать расти зарплаты. Он уточнил, что рост может идти опережающими инфляцию темпами.

В hh.ru для «Газеты.Ru» до этого подсчитали, что в начале декабря 2024 года средняя предлагаемая зарплата в России достигла 79,9 тыс. рублей (+26% за год). При этом в 100 из 174 специальностей работодатели готовы платить сотрудникам от 80 тыс. рублей, а в 56 — выше 100 тыс. рублей. Самые высокооплачиваемые профессии на рынке труда в России — специалисты в IT, рабочие и строители.

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