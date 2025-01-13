Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

HR-эксперт рассказала, какие компетенции будут востребованы в 2025 году

HR-эксперт Лялина: в 2025 году будут востребованы компетенции в области ИИ
close
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

В сегодняшних реалиях навыки самообучения становятся ключевыми для успешной карьеры. Об этом в интервью РИАМО сообщила эксперт Moscow Business School в области HR, член Национального союза кадровиков Ирина Лялина. Неквалифицированным, по ее словам, может считаться работник, который не совершенствовал свои навыки последние пять лет, поскольку быстрое развитие технологий существенно изменяет требования к профессиям.

«Наибольшим спросом пользуются компетенции, которыми пока владеют немногие: базовые знания программирования в качестве дополнения к основной профессии, навыки работы с социальными сетями, искусственным интеллектом, чат-ботами, анализом больших данных», — отметила эксперт.

Кроме того, ценятся умение работать с современным программным обеспечением и оборудованием, наличие водительских прав нескольких категорий, а также опыт использования сложных станков, добавила она.

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко до этого рассказал, как обновить резюме для поиска работы в 2025 году.

В первую очередь, по его словам, необходимо добавить в резюме ключевые слова или фразы, соответствующие требованиям определенной вакансии. Специалист пояснил, что большинство современных компаний используют системы автоматического анализа отбора кандидатов.

Ранее эксперт объяснила, как эффективно вернуться к работе после праздников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами