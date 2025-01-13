HR-эксперт рассказала, какие компетенции будут востребованы в 2025 году

HR-эксперт Лялина: в 2025 году будут востребованы компетенции в области ИИ

В сегодняшних реалиях навыки самообучения становятся ключевыми для успешной карьеры. Об этом в интервью РИАМО сообщила эксперт Moscow Business School в области HR, член Национального союза кадровиков Ирина Лялина. Неквалифицированным, по ее словам, может считаться работник, который не совершенствовал свои навыки последние пять лет, поскольку быстрое развитие технологий существенно изменяет требования к профессиям.

«Наибольшим спросом пользуются компетенции, которыми пока владеют немногие: базовые знания программирования в качестве дополнения к основной профессии, навыки работы с социальными сетями, искусственным интеллектом, чат-ботами, анализом больших данных», — отметила эксперт.

Кроме того, ценятся умение работать с современным программным обеспечением и оборудованием, наличие водительских прав нескольких категорий, а также опыт использования сложных станков, добавила она.

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко до этого рассказал, как обновить резюме для поиска работы в 2025 году.

В первую очередь, по его словам, необходимо добавить в резюме ключевые слова или фразы, соответствующие требованиям определенной вакансии. Специалист пояснил, что большинство современных компаний используют системы автоматического анализа отбора кандидатов.

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