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Россиянам рассказали, как обновить резюме для поиска работы в 2025 году

HR-эксперт Семеренко посоветовал россиянам обновить резюме под поиск нейросетью
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко в беседе с «Газетой.Ru» назвал семь шагов, необходимых, чтобы грамотно обновить резюме для поиска работы в 2025 году.

Первый шаг — добавить в резюме ключевые слова или фразы, соответствующие требованиям определенной вакансии. Семеренко пояснил, что большинство современных компаний используют системы автоматического анализа отбора кандидатов.

«Например, если вы претендуете на позицию разработчика, то включайте в описание такие термины, как «Python», «JavaScript» или «DevOps», — отметил эксперт.

Второй шаг — вместо простого перечисления обязанностей на прошлом месте работы сделать акцент на конкретных результатах. Семеренко рекомендовал использовать цифры и факты, чтобы показать, какой вклад вы внесли в компанию. Например, вместо фразы «управлял командой разработчиков» лучше написать «увеличил производительность команды на 20% благодаря внедрению новых процессов», уточнил эксперт.

Третий шаг — выделить в резюме навыки, которые будут востребованы в будущем. По мнению Семеренко, это может быть работа с искусственным интеллектом, машинным обучением, кибербезопасностью, управлением данными и аналитикой.

Четвертый шаг — сделать резюме лаконичным и легко читаемым. Эксперт посоветовал использовать четкую структуру, заголовки и подзаголовки, а также избегать перегруженности информацией и сложных шрифтов, чтобы работодателю было легко воспринимать написанное.

Пятый шаг — оставить в резюме ссылки на аккаунты в социальных сетях. По словам Семеренко, работодатели все больше обращают внимание на активность потенциальных сотрудников в интернете — это помогает составить первое впечатление о кандидате и узнать больше о его интересах и профессиональных качествах.

Шестой шаг — обновить свое резюме так, чтобы искусственный интеллект мог легко найти его среди множества других. Для этого эксперт рекомендовал убрать лишние детали в описании и исправить грамматические ошибки — так нейросеть сможет быстрее обрабатывать информацию.

Седьмой шаг — показать, что вы умеете работать в разных условиях и готовы учиться новому. Семеренко призвал не забывать про «мягкие навыки», продемонстрировать, что вы готовы решать конфликты и проявлять лидерские качества.

В ноябре доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что средняя зарплата россиян в 2025 году преодолеет отметку в 100 тыс. рублей. Размер средней заработной платы в России по итогам первого полугодия 2024 года составил 82 тыс. рублей.

Ранее россияне назвали желаемую ежемесячную зарплату.

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