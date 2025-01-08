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Пассажиров поезда Тында — Кисловодск сняли с рейса

В Минеральных Водах из-за кишечной инфекции пассажиров поезда сняли с рейса
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Shutterstock/fornStudio

Пассажиров поезда ТындаКисловодск сняли с рейса с симптомами острой кишечной инфекции в Минеральных Водах. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По данным канала, всего госпитализировали 18 человек, среди которых 12 детей. Ребят доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Взрослых пациентов отправили в санаторий-профилакторий «Минеральные Воды» ФОЦ.

До этого сообщалось, что несколько жителей Перми заболели сальмонеллезом после употребления блюд из местной пекарни «Хлебница». В ходе проверки работники Роспотребнадзора выявили в сети несоблюдение поточности технологического процесса, нарушение маркировки инвентаря и другие нарушения. После этого три точки сети закрыли на сроки от 30 до 90 дней.

5 января в Башкирии туристы из Москвы отравились во время отдыха на базе «Уязы-Тау». По предварительным данным, заболели 15 человек, среди них семь детей. Все они приобрели трехдневный тур, чтобы провести время на базе отдыха на новогодних каникулах. В один из дней гости стали жаловаться на рвоту, температуру и другие симптомы отравления.

Ранее в Волхове подросток попал в реанимацию, попробовав домашний сидр.

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