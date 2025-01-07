В Ярославской области женщину потоком воздуха затянуло под поезд

В Переславском районе Ярославской области женщину в наушниках затянуло под поезд, спасти ее не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал «Переславль Live».

Инцидент произошел на станции Берендеево, местная жительница шла вдоль путей в наушниках и капюшоне и не услышала приближающийся поезд. Потоком воздуха ее затянуло под состав. Спасти пострадавшую не удалось.

По словам очевидцев, пострадавшая шла слишком близко к краю платформы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Калининградской области под поезд попала 23-летняя девушка. Девушка в натянутом капюшоне и наушниках вышла на железную дорогу перед поездом и не реагировала на сигналы, которые подавал машинист. Ему не удалось избежать столкновения, и пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Подмосковье школьница попала под электричку и выжила.