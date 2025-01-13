Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мэрия Москвы продала деревянную избу на Масловке

Власти Москвы продали «Инстоку» деревянную избу на Масловке у Петровского парка
close
Градостроительный комплекс Москвы

Власти Москвы продали особняк, известный как деревянная изба на Масловке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичной департамент городского имущества.

Отмечается, что новым владельцем здания площадью 571,2 кв. м на улице Верхняя Масловка, 18, построенного в начале XX века, стало ООО «Инсток». Особняк был выкуплен в ходе открытого электронного аукциона.

Новый владелец сможет вести в помещении практически любой вид бизнеса, но соучредитель ООО «Инсток» Ашот Гаспарян отметил, что в избе планируется открыть бутик-отель или ресторан.

Особняк, известный как изба на Масловке, был построен возле Петровского парка в 1906 году. В ней размещались предприятия общественного питания, центры дополнительного образования и магазины.

До этого в Москве презентовали проект по редевелопменту заброшенных промышленных зон «Индустриальные кварталы». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве выставили на продажу уникальный отечественный автомобиль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами