Мэрия Москвы продала деревянную избу на Масловке

Власти Москвы продали «Инстоку» деревянную избу на Масловке у Петровского парка

Власти Москвы продали особняк, известный как деревянная изба на Масловке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичной департамент городского имущества.

Отмечается, что новым владельцем здания площадью 571,2 кв. м на улице Верхняя Масловка, 18, построенного в начале XX века, стало ООО «Инсток». Особняк был выкуплен в ходе открытого электронного аукциона.

Новый владелец сможет вести в помещении практически любой вид бизнеса, но соучредитель ООО «Инсток» Ашот Гаспарян отметил, что в избе планируется открыть бутик-отель или ресторан.

Особняк, известный как изба на Масловке, был построен возле Петровского парка в 1906 году. В ней размещались предприятия общественного питания, центры дополнительного образования и магазины.

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