Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве выставили на продажу уникальный отечественный автомобиль

В Москве продают самодельный автомобиль ЮНА за 4,2 млн рублей
close
Avito

На сайте объявлений выставили на продажу самодельное купе ЮНА. Владелец машины хочет выручить от ее продажи 4,2 млн рублей.

Автомобиль построил советский инженер Юрий Алгебраистов в 80-х годах прошлого века. За основу купе ЮНА был взят отечественный седан ГАЗ-24 «Волга». Сейчас в машине установлен 3,5-литровый мотор BMW мощностью 195 л.с., который работает в паре с автоматической коробкой передач.

Ранее машину уже выставляли на продажу. Летом 2024 года за нее хотели получить 6 млн рублей.

До этого на аукцион Bring a Trailer выставили редкий коллекционный автомобиль Ford Thunderbird 2002 года.

С момента выпуска купе проехало всего 32 километра. Автомобиль был куплен новым и поставлен в гараж. В 2023 году после кончины хозяина машины все имущество унаследовала его жена. По словам продавца, единственный владелец был коллекционером и собрал множество машин, среди которых Ford Mustang, грузовики F-серии и несколько Thunderbird.

Ранее сообщалось, что редчайший кабриолет Rolls-Royce продают в Москве за 35 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами