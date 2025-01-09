В Москве выставили на продажу уникальный отечественный автомобиль

На сайте объявлений выставили на продажу самодельное купе ЮНА. Владелец машины хочет выручить от ее продажи 4,2 млн рублей.

Автомобиль построил советский инженер Юрий Алгебраистов в 80-х годах прошлого века. За основу купе ЮНА был взят отечественный седан ГАЗ-24 «Волга». Сейчас в машине установлен 3,5-литровый мотор BMW мощностью 195 л.с., который работает в паре с автоматической коробкой передач.

Ранее машину уже выставляли на продажу. Летом 2024 года за нее хотели получить 6 млн рублей.

До этого на аукцион Bring a Trailer выставили редкий коллекционный автомобиль Ford Thunderbird 2002 года.

С момента выпуска купе проехало всего 32 километра. Автомобиль был куплен новым и поставлен в гараж. В 2023 году после кончины хозяина машины все имущество унаследовала его жена. По словам продавца, единственный владелец был коллекционером и собрал множество машин, среди которых Ford Mustang, грузовики F-серии и несколько Thunderbird.

Ранее сообщалось, что редчайший кабриолет Rolls-Royce продают в Москве за 35 млн рублей.