Как преобразятся старые столичные промзоны: 500 тысяч новых рабочих мест и современные производства

Механизм комплексного развития территорий бывших промышленных зон вступил в силу в 2017 году. Его главной идеей стало вовлечение в экономическую и социальную жизнь города неиспользуемых и заброшенных промзон.

«Мы обследовали 100% промышленных территорий столицы, общая площадь которых составляет почти 15 тысяч га. Часть из них занята работающими предприятиями, часть — объектами деловой и другой застройки. Треть промзон не используется по назначению – это почти 5,4 тысячи гектаров, из которых потенциальными для развития города с применением механизма КРТ признаны 1,9 тысячи га. С этого года проект редевелопмента бывших промышленных территорий носит название «Индустриальные кварталы», - рассказал заммэра.

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Заброшенные промзоны превратятся в современные районы города, в которых будет удобно и престижно работать, жить и проводить свободное время. Будут возведены современные инновационные предприятия, офисные центры, парки, а также жилые комплексы, школы и детские сады — огромные территории, которые сейчас используются крайне неэффективно, станут полноценной городской средой.

Градостроительный потенциал «Индустриальных кварталов» — 35 млн кв. метров. Из них под современные экологичные производственные объекты будет использовано 11 млн кв. метров, под общественно деловую и социальную застройку – 13 млн кв. метров.

close Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

«Мы предусмотрели и жилую застройку. Она займет также порядка 11 млн кв. метров. Вместе с тем будут построены более 90 социальных объектов — не менее 40 школ, около 50 детских садов и пять новых храмов – по просьбе жителей столицы. Особое внимание будет уделено физкультурно-оздоровительным комплексам. Уже сейчас мы запланировали по меньшей мере 27 новых объектов, включая один аквапарк», — отметил Владимир Ефимов.

Также ранее заброшенные промзоны ждет масштабное озеленение. Парковые группы, аллеи, скверы займут не менее 320 га их территорий.

«Масштаб впечатляющий – эта площадь превышает столичный парк Фили и сравнима с площадью парка ВДНХ», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В прошлом году уже стартовало комплексное развитие двух первых московских бывших промзон «Октябрьское поле» и «Коровино». Общий объем инвестиций по ним составит около 54 млрд рублей. Кроме того, в рамках проектов планируется создать 13,5 тысяч новых рабочих мест.

«Здесь появятся новые высокотехнологичные производства и промышленные технопарки, жилые дома и общественно-деловая застройка. Особое внимание мы уделяем созданию социальных объектов: общеобразовательных школ, дошкольных учреждений и спортивных сооружений», – пояснил заместитель мэра.

Так, например, на месте бывшей промзоны «Октябрьское поле», договор о реорганизации которой был заключен летом 2020 года, будут построены два детских сада и школа. При этом школа на 800 мест будет введена в эксплуатацию уже в следующем году. К 2024 году здесь, на площади почти в 6 га построят промышленный технопарк, бизнес-центр, жилые дома, а также всю необходимую инфраструктуру, в том числе поликлинику. Общая площадь строительства превысит 173 тысячи квадратных метров.

За первые три месяца текущего года одобрены 27 проектов развития старых промзон с применением механизма КРТ, семь из которых уже начали реализовываться. Шесть проектов коснутся шести бывших промышленных территорий, а ещё один проект включает в себя недострой, работы по которому не велись более 10 лет.

«Общая площадь комплексного развития этих территорий составит почти 250 га. Градостроительный потенциал составляет 4,8 млн кв.м, будет создано порядка 24 тысяч новых рабочих мест. Инвестиции по новым объектам в Западном административном округе составят порядка 1 тлрн рублей, бюджетный эффект – 105 млрд рублей в год», – пояснил Владимир Ефимов.

close Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

В ЗАО будут реализованы проекты «Фили», «ул. Никулинская вл. 2», «Западная водопроводная станция», а также два проекта на территории бывшей промзоны «Северное Очаково». Это позволит создать более 2,1 млн кв.м производственных площадей, 1,7 млн кв.м общественно-деловых и социальных объектов 1 млн кв.м нового жилья. Новые «Индустриальные кварталы» также появятся в Кунцево и Южном Очаково.

Ранее по инициативе города решения о комплексном развитии были приняты еще по четырем территориям.

На месте бывших промзон «Братцево», «Чертаново», «Южное Бутово» и «Алтуфьевское шоссе» площадью почти 60 га возведут объекты производственного и общественно-делового назначения. Здесь планируется создать более 15 тыс. рабочих мест, а ожидаемый бюджетный эффект для города превысит 4,9 млрд рублей в год. Договоры по этим проектам планируется заключить уже в 2021 году. Равно как и провести 35 аукционов для определения инвесторов, которые будут создавать новые московские «Индустриальные кварталы».

Как отметил Владимир Ефимов в ходе брифинга, общая площадь земельных участков под аукционы составит 456 га, градостроительный потенциал – 7,5 млн кв. м. Здесь будет построено 3,7 млн кв. м производственных площадей 3,7 млн кв.м общественно-деловых объектов и социальных учреждений, а также 0,1 млн кв. м жилья. Эти 35 проектов дадут городу в общей сложности 146 тысяч рабочих мест и 1,9 трлн рублей в виде инвестиций. А бюджетный эффект составит до 200 млрд рублей в год.

В мэрии также заявляют, что в целом весь проект «Индустриальные кварталы» будет реализован за 15 лет.