Суд оставил под арестом экс-замминистра просвещения Грибова по делу о мошенничестве

Суд оставил под арестом бывшего заместителя министра просвещения РФ Дениса Грибова по делу о мошенничестве. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Судья оставил решение первой инстанции об аресте без изменения, а апелляционную жалобу защиты не удовлетворил.

Чиновника задержали 21 декабря в Москве, после чего заключили под стражу на два месяца. Почти сразу же Грибов попытался обжаловать арест.

По версии следствия, Грибов вместе с экс-проректором подведомственного института и сотрудниками фирмы, предоставляющей услуги в сфере подготовки кадров, организовал схему хищения денег, выделенных на развитие профессионального образования. Группа заключила госконтракт на проведение стажировок, которые фактически не проводились.

Для прикрытия мошенничества была подготовлена фиктивная отчетная документация. В результате хищения бюджетных денег, сумма которого превышает 54 млн рублей, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее суд арестовал недвижимость по делу замглавы «Роскосмоса».