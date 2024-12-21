Суд арестовал недвижимость в рамках дела замглавы «Роскосмоса»

Басманный суд Москвы арестовал земельный участок и недвижимость по делу заместителя главы «Роскосмоса» Олега Фролова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы расследования.

«Суд постановил наложить арест на земельный участок с кадастровым номером: 50:32:0030215:170, а также на пять нежилых помещений», — говорится в документах.

В материалах уточняется, что земельный участок расположен недалеко от подмосковного Серпухова. Его стоимость составляет около 15 млн рублей. По данным следствия, участок был приобретен одним из фигурантов дела за деньги, полученные преступным путем.

Фролова арестовали 22 декабря 2023 года по делу о мошенничестве на 435 млн рублей. Предположительно, он стал фигурантом дела о неисполнении контракта на строительство корпуса № 13 ВНИИЭМ на 1,1 млрд рублей. Причиной ареста мог стать договор, заключенный в 2019 году АО «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна» (ВНИИЭМ) с компанией «Компьюлинк».

Ранее у замглавы «Роскосмоса» арестовали имущество по делу о хищении.