Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал недвижимость в рамках дела замглавы «Роскосмоса»

ТАСС: суд арестовал недвижимость по делу замглавы «Роскосмоса» Фролова
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Басманный суд Москвы арестовал земельный участок и недвижимость по делу заместителя главы «Роскосмоса» Олега Фролова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы расследования.

«Суд постановил наложить арест на земельный участок с кадастровым номером: 50:32:0030215:170, а также на пять нежилых помещений», — говорится в документах.

В материалах уточняется, что земельный участок расположен недалеко от подмосковного Серпухова. Его стоимость составляет около 15 млн рублей. По данным следствия, участок был приобретен одним из фигурантов дела за деньги, полученные преступным путем.

Фролова арестовали 22 декабря 2023 года по делу о мошенничестве на 435 млн рублей. Предположительно, он стал фигурантом дела о неисполнении контракта на строительство корпуса № 13 ВНИИЭМ на 1,1 млрд рублей. Причиной ареста мог стать договор, заключенный в 2019 году АО «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна» (ВНИИЭМ) с компанией «Компьюлинк».

Ранее у замглавы «Роскосмоса» арестовали имущество по делу о хищении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами