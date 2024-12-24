Экс-замминистра просвещения обжаловал арест по делу о хищении 54 млн

Бывший заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов обжаловал арест по делу о мошенничестве на сумму 54 млн рублей. Это следует из карточки дела на сайте Мосгорсуда.

Отмечается, что жалоба поступила в суд 23 декабря. Грибов был задержан 21 декабря в Москве. Накануне его заключили под стражу на два месяца.

По версии следствия, Грибов совместно с экс-проректором подведомственного института и сотрудниками фирмы, предоставляющей услуги в сфере подготовки кадров, организовал схему хищения денег, выделенных на развитие профессионального образования. Группа заключила госконтракт на проведение стажировок, которые фактически не проводились.

Для прикрытия мошенничества была подготовлена фиктивная отчетная документация. В результате хищения бюджетных средств, сумма которого превышает 54 млн рублей, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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