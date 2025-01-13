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Прибывших из Китая россиян призвали носить маски

Онищенко: при ОРВИ нужно носить маску, особенно прибывшим из Китая россиянам
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Россиянам следует носить маски при любых симптомах ОРВИ, особенно тем, кто недавно прибыл из Китая. Об этом в пресс-центре НСН заявил эпидемиолог, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Граждан Китая Онищенко привел в пример как дисциплинированных людей, которые в случае необходимости не отказываются носить маски. Россиянам нужно поступать так же, особенно если простудные симптомы проявились после поездки в КНР, подчеркнул врач.

«Если кто-то из европейской части России летал в Китай (а среди москвичей таких было достаточно) и у него появилась температура, катаральные явления, ринофарингит, — наденьте маску, проявите самосознание, ответственность и не заражайте других», — призвал эпидемиолог.

Ношение маски при симптомах заболевания он назвал главным критерием любви к ближнему, подчеркнув, что также при заражении необходимо минимизировать общение с людьми и уйти на больничный.

Напомним, в Китае, а затем в других странах была зафиксирована вспышка заболеваемости метапневмовирусом. Утверждается, что его смертность превышает смертность от коронавируса и достигает 43%. Однако в ВОЗ считают, что угрозы новой мировой пандемии из-за метапневмовируса сейчас нет.

Ранее стало известно, что метапневмовирус находят у 10% детей, госпитализированных с ОРВИ.

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