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Гладков отчитал белгородских чиновников за опоздания на работу и пригрозил штрафами

Гладков: чиновников Белгородской области начнут штрафовать за опоздания
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РИА Новости

В Белгородской области начнут отслеживать опоздания чиновников. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков, отчитав непунктуальных подчиненных на еженедельном оперативном совещании.

По словам главы региона, работы у администрации так много, что опоздания чиновников снижают качество и объем сделанного. Поэтому с 14 января на входе начнут контролировать опоздания «хоть на минуту».

Гладков подчеркнул, что нужно брать пример с руководства, которое приходит на работу к шести утра.

До этого заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин принес извинения за ситуацию, которая произошла в одном из волонтерских центров. По словам чиновника, он допустил эмоциональные высказывания в адрес волонтеров, поскольку дало о себе знать «непрерывное напряжение».

Чиновник оказался в центре внимания после того, как в сети появилось видео, на котором Урайкин кричал на волонтеров из-за опубликованного 11 января ролика, в котором волонтеров заставляют покинуть штаб спасения птиц. На записи он говорит, что «попринимает» всех, кого увидит рядом с собой с телефоном.

Ранее в России ввели уголовную ответственность за поддельные налоговые документы.

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