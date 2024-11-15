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Собаководам объяснили, является ли нормой гиперпривязанность питомца

Кинолог Голубев: гиперпривязанность питомца не является нормой

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Depositphotos

Собака для многих — лучший друг, который всегда следует за хозяином. Однако есть питомцы, которые буквально следуют за своим хозяином. Такое поведение должно насторожить, особенно если животное уже взрослое. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Конечно, для собаки важна предсказуемая, безопасная среда и здоровая привязанность к хозяину. Но если питомец ходит за вами по пятам и даже на короткое время не может остаться один, это говорит об излишней привязанности. Такие отношения между хозяином и собакой негативно влияют на качество жизни питомца», — сказал Голубев.

Он посоветовал с раннего возраста социализировать собаку, вместе познавать мир, знакомить с сородичами и людьми. Если гиперпривязанность демонстрирует взрослый питомец, по его словам, важно убедиться, достаточно ли физической и умственной нагрузки он получает. Кроме того, необходимо дозировать свое внимание, не потакая назойливости животного, заключил специалист.

До этого Голубев предупреждал, что осенью собака может встретиться с опасностями, которые поджидают ее на прогулке: такими как опавшие желуди и каштаны, вызывающие отравление, лужи, в которых содержатся токсичные химикаты от автомобилей, а также клещи и блохи.

Ранее собаководам рассказали, как помочь питомцу найти друга на прогулке.

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