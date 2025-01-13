Россиянам рассказали о пользе ушу для здоровья

Ушу является видом боевого искусства, который может положительно повлиять на здоровье. Об этом в интервью «Реальному времени» рассказал председатель Федерации ушу Казани Марат Гильфанов.

По его словам, этот вид спорта подходит многим, в том числе детям. С его помощью можно исправить легкие проблемы со здоровьем, например, скрытый сколиоз. Помимо этого, ушу помогает развить гибкость, улучшить растяжку и координацию.

«Поскольку упражнения сложнокоординационные, когда правая рука, допустим, делает вертикальные движения в одну сторону, а левая нога совершает горизонтальные движения в другую, то человек волей-неволей приучается к контролю всего тела. Это еще оказывает положительное влияние на мозговую деятельность. Не зря китайская медицина, как и традиционная, так и нетрадиционная, входит в число передовых», — отметил Гильфанов.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, до этого показало, что китайская гимнастика тай-чи помогает при гипертонии лучше, чем аэробные упражнения. Результаты означают, что китайское боевое искусство тай-чи (одна из разновидностей ушу) может защитить от опасных для жизни сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов.

Ранее был назван самый «пьяный» вид спорта.