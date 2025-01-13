Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о пользе ушу для здоровья

Специалист Гильфанов: ушу помогает развить координацию и гибкость
close
lenina11only/Shutterstock/FOTODOM

Ушу является видом боевого искусства, который может положительно повлиять на здоровье. Об этом в интервью «Реальному времени» рассказал председатель Федерации ушу Казани Марат Гильфанов.

По его словам, этот вид спорта подходит многим, в том числе детям. С его помощью можно исправить легкие проблемы со здоровьем, например, скрытый сколиоз. Помимо этого, ушу помогает развить гибкость, улучшить растяжку и координацию.

«Поскольку упражнения сложнокоординационные, когда правая рука, допустим, делает вертикальные движения в одну сторону, а левая нога совершает горизонтальные движения в другую, то человек волей-неволей приучается к контролю всего тела. Это еще оказывает положительное влияние на мозговую деятельность. Не зря китайская медицина, как и традиционная, так и нетрадиционная, входит в число передовых», — отметил Гильфанов.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, до этого показало, что китайская гимнастика тай-чи помогает при гипертонии лучше, чем аэробные упражнения. Результаты означают, что китайское боевое искусство тай-чи (одна из разновидностей ушу) может защитить от опасных для жизни сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов.

Ранее был назван самый «пьяный» вид спорта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами