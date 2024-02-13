Исследование: китайская гимнастика помогает снизить давление

Китайская гимнастика тай-чи помогает при гипертонии лучше, чем аэробные упражнения. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Предыдущие исследования показали, что аэробные упражнения (которые повышают частоту дыхания и сердечных сокращений) и гимнастика тай-чи могут предотвратить развитие гипертонии у людей с предгипертонией.

В новом исследовании ученые решили сравнить два подхода. В эксперименте приняли участие 349 добровольцев с предгипертонией. В течение года половина из них четыре раза в неделю занимались тай-чи, а другая половина — аэробикой. Длительность занятия составляла один час.

У добровольцев в группе тай-чи давление в среднем снизилось на 7,01 мм рт. ст. по сравнению с 4,61 мм рт. ст. у добровольцев из группы аэробных упражнений. Также у них с меньшей вероятностью развивалась гипертония. Результаты означают, что китайское боевое искусство тай-чи (одна из разновидностей ушу) может защитить от опасных для жизни сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов.

Ранее ученые выяснили, что замена обычной соли на калиевую может снизить риск гипертонии на 40%.