Под Тверью в частном доме нашли тела четверых детей

Тела четверых погибших детей нашли в частном доме СНТ «Межурка» под Тверью. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, на место выехал первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов. Обстоятельства трагедии выясняются.

Незадолго до этого в Омской области пьяный водитель сбил мать и ее трехлетнюю дочь, которую везли в санках. В результате столкновения ребенок не выжил. Мать находится в тяжелом состоянии. Виновника трагедии полиция уже задержала. По словам водителя, он был пьян из-за грусти на фоне предстоящего развода, а само ДТП не помнит. Алкотестер показал в организме водителя более промилле алкоголя. Ему грозит до 12 лет колонии.

До этого в Москве мать бросила двухмесячного младенца у супермаркета и скрылась. По словам очевидца, супружеская пара громко поссорилась у входа в супермаркет. В ходе конфликта мужчина пытался отдать женщине младенца. Когда на ссору обратили внимание прохожие и сделали паре замечание, мужчина все-таки передал младенца его матери и скрылся. Точно так же через некоторое время, как утверждает очевидец, поступила мать ребенка.

Ранее полиция арестовала женщину, которая оставила своего ребенка в машине на час.