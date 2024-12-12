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В Москве по ошибке выставили на продажу квартиру за 16 млрд рублей

Риелторы в Москве ошиблись в нулях и пытались продать квартиру за 16 млрд рублей

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Depositphotos

Риелторы выставили на продажу квартиру в историческом доме в Москве за 16 млрд рублей, ошибившись с количеством нулей в цене. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, речь идет о пятикомнатной квартире площадью 223 квадратных метра в доме на Варсонофьевском переулке. Здание было построено в 1896 году.

В один из дней на сайте «Циан» появилось объявление о продаже квартиры более чем за 16 млрд рублей. Позже заявленную цену изменили на 15,5 млрд рублей, но и она оказалась неверной.

«Квартира стоит 1,5 млн долларов (около 150,9 млн рублей. — «Газета.Ru»)», — рассказал журналистам риелтор, имя которого не раскрывается.

Из материала следует, что сейчас на сайте стоит корректная цена. Теперь просторную квартиру в монолитно-кирпичном доме предлагают купить почти за 150 млн рублей.

В объявлении подчеркивается, что данная сумма также включает в себя стоимость одного места для машины в подземном паркинге. При этом владельцы квартиры готовы обсуждать с возможными покупателями иные разумные предложения по цене, уточняется в тексте.

Ранее в Москве зафиксировали резкое увеличение спроса на квартиры в строящихся домах.

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