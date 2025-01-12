Найдена неожиданная причина загрязнения воздуха опасным озоновым смогом

Китайские ученые из Гонконгского политехнического университета обнаружили неожиданную причину сильного загрязнения воздуха озоном (O 3 ). Оказалось, что причиной стали выбросы нефтехимических предприятий в зимний период. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science & Ecotechnology (ESE).

Озон в приземном слое атмосферы формируется в составе так называемого фотохимического смога под действием солнечного излучения. Газ действует как сильный окислитель, способный повредить легкие человека. Обычно озоновый смог образуется в теплое время года при ясной погоде.

В новой работе команда выяснила, что O 3 способен образовываться в больших концентрациях из алкенов, выбрасываемых объектами нефтехимической промышленности. При этом процессу не мешают ни низкие температуры воздуха, ни плотная облачность.

Алкены быстро генерируют реактивные радикалы OH, HO 2 и RO 2 , которые ускоряют производство озона.

Исследование выделяет ключевые виды алкенов — транс / цис -2-бутен и пропен. Эти соединения способствовали созданию около 90% O 3 .

По словам ученых, открытие может улучшить качество воздуха в промышленных районах за счет снижения выбросов нефтехимических предприятий в первой половине дня.

Ранее исследователи предупредили об угрозе для озонового слоя Земли из-за взрывов на Солнце.