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Найдена неожиданная причина загрязнения воздуха опасным озоновым смогом

ESE: выбросы нефтехимических заводов создали 90% вредного приземного озона
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Антон Денисов/РИА «Новости»

Китайские ученые из Гонконгского политехнического университета обнаружили неожиданную причину сильного загрязнения воздуха озоном (O3). Оказалось, что причиной стали выбросы нефтехимических предприятий в зимний период. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science & Ecotechnology (ESE).

Озон в приземном слое атмосферы формируется в составе так называемого фотохимического смога под действием солнечного излучения. Газ действует как сильный окислитель, способный повредить легкие человека. Обычно озоновый смог образуется в теплое время года при ясной погоде.

В новой работе команда выяснила, что O3 способен образовываться в больших концентрациях из алкенов, выбрасываемых объектами нефтехимической промышленности. При этом процессу не мешают ни низкие температуры воздуха, ни плотная облачность.

Алкены быстро генерируют реактивные радикалы OH, HO2 и RO2, которые ускоряют производство озона.

Исследование выделяет ключевые виды алкенов — транс / цис -2-бутен и пропен. Эти соединения способствовали созданию около 90% O3.

По словам ученых, открытие может улучшить качество воздуха в промышленных районах за счет снижения выбросов нефтехимических предприятий в первой половине дня.

Ранее исследователи предупредили об угрозе для озонового слоя Земли из-за взрывов на Солнце.

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