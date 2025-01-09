Астроном предупредил о «единичных, но очень сильных» вспышках на Солнце в новом году

Астроном Язев предсказал мощные вспышки на Солнце в 2025 году

Вспышки на Солнце в 2025 году могут отличаться особой мощностью, рассказал в интервью «Известиям» профессор, директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.

По его словам, прогнозы предполагали, что пик нынешнего 11-летнего цикла активности Солнца придется на 2025 год, что вызвало бы множество геомагнитных бурь на Земле. Однако Язев полагает, что расчеты астрономов запаздывают: летом прошлого года на звезде уже было зафиксировано множество пятен, а пик цикла был пройден.

«Как показывает опыт, на спаде цикла тоже возможны сильные солнечные вспышки — единичные, но очень сильные», — заявил эксперт.

На этом основании он предположил, что в 2025-м вспышки на Солнце могут быть «особенно мощными».

В начале января там уже зафиксировали шесть мощных вспышек.

Ранее ученые обнаружили разрыв в магнитосфере Земли.