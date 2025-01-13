Москвичу вынесли приговор за диверсию на железной дороге в Орловской области

ФСБ: москвича осудили на 12 лет за поджог релейного шкафа в Орловской области

Молодого москвича осудили за диверсию на железной дороге в Орловской области. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе управления ФСБ по региону.

По данным суда, все произошло в апреле 2024 года. Житель Москвы поджег релейный шкаф на железной дороге в Мценском районе. Полицейские смогли установить личность злоумышленника — им оказался 20-летний парень, который, как установило следствие, устроил диверсию по заказу украинских структур за денежное вознаграждение.

Молодого человека признали виновным в диверсии и приговорили к 12 годам и 10 дням лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Этим же утром в ХМАО житель Сургута получил девять лет строгого режима за финансирование ВСУ.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали четверых граждан РФ, которые планировали устроить теракт в Екатеринбурге. Двое юношей собирались использовать самодельное взрывное устройство. У задержанных изъяли компоненты бомбы и средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению. Возбуждены уголовные дела.

Ранее жителя ДНР задержали по подозрению в госизмене.